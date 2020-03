Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des neuartigen Coronavirus werden an den nächsten beiden Wochenenden zahlreiche Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga ohne Stadionpublikum stattfinden müssen. Jetzt die gute Nachricht für Fußball-als: Sky zeigt die Konferenz an den kommenden beiden Wochenenden für alle kostenlos.

Bundesliga für alle frei empfangbar live auf Sky Sport News HD

Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation hat Sky entschieden an den kommenden beiden Spieltagen de Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.

Um noch mehr Fans den Zugang zum einzigartigen Bundesliga-Erlebnis zu ermöglichen, wird es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Clubs für den Rest der Saison weitere attraktive Sky Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben. Genauere Infos hierzu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

