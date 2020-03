Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag ein neues MagentaZuhause Tarifportfolio vorgestellt. Nicht nur bei der Surfgeschwindigkeit gibt das Bonner Unternehmen richtig Gas, sondern auch beim Preis.

Neue Telekom MagentaZuhause Tarife

Wer in der Zeit vom 16. März bis zum 4. Mai zuschlägt und sich für das Angebot MagentaZuhause XL mit bis zu 250 Mbit/s inklusive einer Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze entscheidet, zahlt für die ersten sechs Monate nur 19,95 Euro und danach dauerhaft 49,95 Euro monatlich. Damit senkt Telekom den monatlichen Grundpreis um fünf Euro. Bestandskunden, die sich für diese Tarif entscheiden, profitieren ebenfalls. Der Wechsel von einen „kleineren“ Tarif in den XL macht sich auch hier bezahlt. Die ersten drei Monate kosten ebenfalls nur 19,95 Euro, danach schlägt der XL auch hier dauerhaft mit 49,95 Euro zu buche.

Wer sich mit dem Gedanken trägt, mit 100 Mbit/s durch das Netz zu surfen und mit Mobilfunkvertrag und Festnetzvertrag zur Telekom wechseln will, kann sich ebenfalls auf ein tolles Angebot freuen. Nach dem Motto „besser geht es nicht“, bietet die Telekom ab Ende März für einen kurzen Zeitraum ein attraktives Bündelangebot: MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s kombiniert mit dem MagentaMobil Special EINS der 10 GB beinhaltet, erhält der Kunde zu einem TOP-Preis von in Summe nur 49,95 Euro pro Monat. Im Klartext heißt das: Ein Angebot, das alles bietet, was das Herz begehrt und das im besten Telekom Netz. Der Einrichtungspreis entfällt. Das Magenta1-Angebot hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Und weiter geht es mit Angeboten die schwach machen: Ab dem 1. April sinken die Preise bei MagentaZuhause XXL mit 500 Mbit/s von 70 Euro auf nur noch 59,95 Euro für Neukunden – wer es noch schneller möchte bucht den MagentaZuhause Giga mit 1000 Mbit/s für nur noch 79,95 Euro statt 119 Euro – das macht eine Ersparnis von rund 40 Euro. Auch bei diesen Tarifen ist neben einer Surfflat die Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze enthalten.

Neben den neuen MagentaZuhause Tarifen hat die Telekom heute ebenso bekannt gegeben, dass Kunden sechs Monate lang Disney+ kostenlos erhalten.