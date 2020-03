Kurz vor dem Wochenende haben wir noch einen kleinen Tipp zu Apple Spiele-Abo-Service für euch. Ab sofort das RPG „Roundguard“ auf Apple Arcade bereit. Andere Apple Arcade Spiele haben zudem spannende Updates erhalten.

Apple Arcade: „Roundguard“ ist da

Das RPG „Roundguard“, das kürzlich für Spielekonsolen und PC angekündigt wurde, ist soeben auf Apple Arcade gestartet. Das Spiel wird unter anderem wie folgt beschrieben

„Roundguard“ ist ein munterer Dungeon Crawler mit Flipper-Physik, viel Beute und einem zufälligen Schloss voller seltsamer Typen. Stelle dein Glück in diesem unterhaltsamen Abenteuer mit schwierigen Rogue-like-Elementen gegen Horden gefährlich süße Monster und auf die Probe. Wenn du Rogue-like-Spiele und Peggle magst, dann ist „Roundguard“ für dich genau richtig. Hüpfender Spielspaß: Intuitive Flipper-Physik, wie es sie in keinem anderen Dungeon Crawler gibt.

Spannende Updates, Erweiterungen & In-Game Content

Außerdem haben einige beliebte Spiele im Monat März als Teil des Apple Arcade-Abos kostenlose Updates, Erweiterungen und neuen In-Game Content erhalten. Eine Übersicht ebenfalls anbei (da es bei Apple Arcade keine Werbung oder In-App-Käufe gibt, sind sämtliche Add-Ons, Updates und neue Inhalte im Rahmen des Abonnements kostenlos).

Updates sind zu Agent Intercept, Charua Soccer, Down in Bermuda, Hexaflip, Red Reign, Super Impossible Road, The Mosaic und Ultimate Rivals: The Rink.