Ein neues Macbook Air 2020 soll in der kommenden Woche vorgestellt werden. Damit wäre das MacBook Air die erste neue Hardware, die der Hersteller aus Cupertino im laufenden Jahr präsentiert.

Macbook Air 2020 kommt in Kürze

Im März letzten Jahres erhielten die Kollegen von Macrumors den Hinweis, dass Apple an drei aufeinanderfolgenden Tagen neue iPads, iMacs und iPods vorstellen wird. Mit zwei von drei Hinweisen lag der anonyme Tippgeber richtig. Montags wurde ein neues iPad Air und ein neues iPad mini (hier unser Test) vorgestellt. Einen Tag später präsentierte Apple einen neuen iMac. Mittwochs wurden die neuen AirPods 2 (hier unser Test) anstatt eines neuen iPods angekündigt.

Nun hat sich der selbe Tippgeber wieder an unsere US-Kollegen gerichtet. Dieses Mal spricht er davon, dass Apple in der kommenden Woche neue MacBook Air „aus dem Hut zaubern wird“. Weitere Informationen zu den Geräten wurden nicht überliefert.

Vor wenigen Tagen gab der renommierte Analyst Ming Chi Kuo zum Besten, dass er im zweiten Quartal 2020 mit einem neuen MacBook Air und mit einem neuen MacBook Pro (vermutlich ein 14,1 Zoll Modell) mit Magic Keyboard und Scherenmechanik rechnet.

Das zweite Quartal des Jahres ist zwar noch nicht angebrochen, allerdings passen die Informationen zeitlich gut zusammen – eine Woche hin oder her. In den letzten Jahren hat Apple des öfteren den Monat März genutzt, um neue Hardware zu präsentieren. Trotz Coronavirus gehen wir auch in diesem Jahr davon aus, dass im Frühjahr neue Produkte vorgestellt werden. In den kommenden Wochen könnte auch ein neues 4,7 Zoll iPhone, neue iPad Pro, ein neues 14,1 Zoll MacBook Pro sowie die sogenannten AirTags an der Reihe sein. Auch über eine kleine Qi-Ladematte sowie neue High-End Over-Ear-Kopfhörer wird spekuliert. Das Apple Jahr 2020 könnte in Kürze an Fahrt aufnehmen.