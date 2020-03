Der Coronavirus (COVID-19) ist allgegenwärtig. Rund um den Globus treffen zahlreiche Unternehmen Vorsichtsmaßnahmen um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. So hat Apple unter anderem Stores in China (mittlerweile wieder geöffnet), Italien und Spanien vorübergehend geschlossen. Zudem wurden Today at Apple Sessions abgesagt. Am heutigen Tag hat sich Apple mit dem Statement „Apple´s COVID-19 Antwort“ offiziell zu Wort gemeldet und weitere Maßnahmen bestätigt. So werden alle Stores (außerhalb von China) vorübergehend geschlossen.

Apple Statement: „Apples COVID-19 Antwort“

Zunächst einmal spricht Apple allgemein über COVID-19. Der Hersteller zeigt auf, dass man bei Apple der Überzeugung ist, dass Technologie Leben verändern kann, und dass man die Hoffnung hat, dass Technologie in einem solchen Moment ein wertvolles Werkzeug sein kann. Lehrer sind innovativ, um Online-Unterricht zum Leben zu erwecken. Unternehmen experimentieren mit neuen Wegen, um produktiv zu bleiben. Und medizinische Experten können Krankheiten diagnostizieren und mit kritischen Updates im Handumdrehen Millionen erreichen. Wir alle passen uns an und reagieren auf unsere eigene Weise. Apple möchte weiterhin eine Rolle dabei spielen, Einzelpersonen und Gemeinschaften dabei zu unterstützen, gestärkt aufzutreten.

Das Statement, welches von Apple CEO Tim Cook unterzeichnet ist, unterteilt sich in die vier Punkte „Zurückgeben“, „In unseren Büros und Geschäften“, „Für unsere Nutzer und Partner“ und „Vorausschauen“.

Unter anderem informiert Apple, dass man im Kampf gegen COVID-19 Geld spendet – sowohl zur Behandlung von Kranken als auch zur Verringerung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Bis zum heutigen Tag hat Apple 15 Millionen Dollar gespendet. Zudem hat Apple bekannt gegeben, dass man Mitarbeiter-Spenden im Verhältnis 2:1 vergrößert, um die COVID-19-Reaktionsbemühungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu unterstützen.

Alle Apple Stores (außerhalb Chinas) werden bis zum 27. März geschlossen

Apple hat zudem bekannt gegeben, dass alle Stores außerhalb von China bis zum 27. März geschlossen werden. Eine Erkenntnis ist, dass der effektivste Weg, um das Risiko der Übertragung des Virus zu minimieren, darin besteht, die Dichte zu verringern und die soziale Distanz zu maximieren. Da die Rate neuer Infektionen an anderen Orten weiter zunimmt, ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen, um unsere Teammitglieder und Kunden zu schützen. Aus diesem Ruf werden alle Stores außerhalb von China bis zum 27. März geschlossen. In Apple Büros wird auf flexible Arbeitszeiten und Home-Office gesetzt. Weiter setzt Apple auf verstärkte Reinigungsmaßnahmen in seinen Büros und Stores.

Apple weiß, dass Nutzer intensiv Apple-Produkten nutzen, insbesondere in Zeiten wie diesen. Apple bringt die gleiche Kreativität und Leidenschaft in diese Herausforderung ein, die man bei allem anderen tun, was man unternimmt. Eine weitere Maßnahme zur Corona-Prävention stellt auch die Tatsache dar, dass die WWDC online stattfindet.

Tim beendet das Statement wie folgt