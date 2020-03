Update 08:36 Uhr: In einem ausführlichen Statement hat sich Apple zur Situation geäußert. Alle Stores weltweit (Ausnahme China) werden bis zum 27. März 2020 geschlossen. Zudem wurden weitere Maßnahmen angekündigt. (/Update Ende)

Vor Kurzem hatte Apple alle Stores in Italien geschlossen, auch die Stores in China waren vorübergehen geschlossen (diese wurden allerdings bereits wiedereröffnet). In den USA und Kanada sind alle Today at Apple Sessions abgesagt und nun wird bekannt, dass Apple als Vorsichtsmaßnahme alle Stores in Spanien geschlossen hat.

Apple schließt alle Stores in Spanien

Aufgrund der Tatsache, dass der Coronavirus in Spanien stark verbreitet, hat sich Apple dazu entschlossen, alle elf Stores des Landes vorübergehend zu schließen.. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um dazu beizutragen, dass sich COVID-19 nur langsam verbreitet. Genau so kommuniziert es Apple auf der Webseite (z.B. Apple Passeig de Gràcia) seiner Stores. Dort heißt es, dass Apple seine Geschäfte in Spanien zur Coronavirus-Prävention auf unbestimmte Zeit geschlossen hat. Ein Termin zur Wiedereröffnung wird nicht genannt.

In Spanien sind über 4.000 mit dem Coronavirus infiziert, über 100 sind bereits gestoben. Nach Italien hat Spanien die zweit-meisten Coronavirus-Fälle in Spanien. Dies dürfte erst der Anfang sein. Wir gehen aktuell davon aus, dass Apple in den kommenden Tagen weitere Vorsichtsmaßnahmen trifft und unter anderem weitere Stores schließt.

Apple Store Mitarbeiter in Santa Monica positiv auf den Coronavirus getestet

Ein Mitarbeiter eines Apple Stores in Santa Monica (Kalifornien) wurde positiv auf COVID-19 getestet, so TechCrunch. Der Mitarbeiter hatte seit dem 2. März und somit 10 Tage vor der Diagnose Urlaub, um sich um einen Verwandten zu kümmern.

Apple gab an, sich mit Gesundheitsexperten besprochen zu haben und den noch geöffneten Third St. Store über Nacht gründlich gereinigt zu haben. Apple schreibt