Im Januar hatte Apple den Wettbewerb „Teile die besten Nachtmodus-Fotos“ ausgerufen. Mittlerweile stehen die Gewinner fest und in der Tat sind ein paar ziemlich beeindruckende Fotos dabei. Nun hat Apple das zugehörig Video „iPhone 11 – Nachtmodus“ im deutschen YouTube-Kanal veröffentlicht.

iPhone 11 – Nachtmodus

Vergleicht man Nachtaufnahmen des iPhone 11 (Pro) mit Nachtaufnahmen des iPhone XS (Max), so stellt man schnell einen Unterschied zwischen Tag und Nacht fest.

In dem 38-Sekunden Clip zeigt Apple verschiedene Nachtaufnahmen und demonstriert wie diese im Vergleich zu Fotos aussehen, bei denen der Nachtmodus ausgeschaltet ist. Im Hintergrund läuft dabei der Song „We Only Come Out At Night” von den Smashing Pumpkins.