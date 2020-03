Ab sofort beschleunigt Apple die Zulassung von Coronavirus-bezogene Apps. Das Unternehmen stellt jedoch klar, dass nur COVID-19 Apps aus seriösen Quellen wie beispielsweise Regierungsorganisationen, medizinischen oder Bildungseinrichtungen zugelassen werden.

COVID-19 Apps im App Store

Apple will die Informationspolitik zum Coronavirus-Ausbruch bestmöglich unterstützen. Während das Unternehmen in den USA bereits eine gesonderte Apple News Sektion eingeführt hat, sollen weltweit Apps über den Verlauf und Umgang des Virus informieren. Dabei verzichtet der App Store in dem Zusammenhang auch auf die jährliche Mitgliedsgebühr für die Verteilung kostenloser Apps für ausgewählte Gruppen. Apple wird keine Apps genehmigen, die COVID-19 Themen für Unterhaltung und Spiele verwenden.

