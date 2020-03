Nachdem dank eines internen Beta-Leaks bereits einige Informationen zu iOS 14 in Umlauf gebracht wurden, präsentieren heute zwei Designer ihre Interpretation von Apples kommenden Betriebssystem. Dabei haben sich die Designer auf den Homescreen konzentriert, der ein umfangreiches Update erhalten soll.

Laut dem durchgesickerten iOS 14 Code wird Apple einige Änderungen am Homescreen vornehmen. So können hier nun Apps auch in einer Listenansicht angezeigt werden. Eine ähnliche Ansicht bietet Apple für die Apple Watch an. So erhalten Anwender eine komplette Liste aller ihrer installierten Apps. Neben einer Sortierung nach bestimmten Kategorien, könnten zusätzlich Siri-Empfehlungen dem Anwender Apps vorschlagen.

Parker Ortolani zeigt in seinem Konzept, wie der neue Homescreen aussehen könnte. Mit einer einfachen gegliederten Ansicht kann sich der Nutzer alle Apps in einer unterschiedlichen Reihenfolge anzeigen lassen. Unter anderem ist eine Sortierung nach Name, zuletzt verwendet und nach benötigter Aufmerksamkeit möglich. Das Spotlight-Suchfeld steht an dieser Stelle auch bereit, um die Liste zu filtern.

Based on @9to5mac’s reporting, I put together a concept for the list view home screen. I hope they make it more customizable than the watchOS one, but if I had to guess it would look something like this. In abc view there’d be a letter slider on the right side. pic.twitter.com/dKMvAyzpQr

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) March 12, 2020