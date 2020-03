In den letzten Jahren haben wir einige besondere Auktionen erlebt, bei denen ein Apple 1 Computer versteigert wurde. Je nachdem, in welchem Zustand sich dieser befand, erlöste das jeweilige Gerät mehrere Hundert-Tausend Dollar. Nun wurde ein gut erhaltener und funktionierender Apple 1 für 458.711 Dollar versteigert.

Ein Stück Computergeschichte

Es ist selten, dass ein so altes und mittlerweile wertvolles Gerät den Besitzer wechselt. Der versteigerte Apple 1 ist in einem sehr guten Zustand und ist anscheinend eines der letzten komplett bestückten NTI Apple-1-Boards aus der Reihe. Weiterhin ist in dem Paket nahezu das komplette Zubehör enthalten wie ein Monitor, Netzteil, TV-Modulator und Bedienungsanleitungen. Das Startgebot betrug 50.000 Dollar.

Das zuständige Auktionshaus RR Auction gibt an, dass der Computer in den 1980er Jahren von dem Michigan-Computergeschäft SoftWarehouse im Rahmen eines Tauschs gegen eine neuere IBM-Maschine erworben wurde. Er wurde anschließend im Geschäft in einer speziell angefertigten Museumskiste ausgestellt. Der Apple 1 Experte Corey Cohen restaurierte die Maschine im Juni 2019 und bescheinigte den guten Zustand des Computers mit 8 von 10 Punkten.

Von den ursprünglich 200 Apple 1, die von Jobs und Wozniak entworfen sowie gebaut wurden, sind schätzungsweise noch 60 bis 70 übrig. Im Laufe der letzten Jahre wechselten mehrere der begehrten Computer den Besitzer, der Kaufpreis lag bei jeweils 130.000 bis 815.000 Dollar. Der „erfolgreichste“ Apple 1 wurde als „Celebration Apple 1“ bekannt. Das Unikat besitzt nicht nur ein grünes Modell-Gehäuse, sondern auch 12 kb RAM. Zudem wurde ein 1702 EPROM (erasable programmable read-only memory) Chip verbaut. Dieser erlaubt es dem Computer ein Programm unmittelbar nach dem Bootvorgang auszuführen.