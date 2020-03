Fortune hat eine neue Top 100 Liste veröffentlicht, mit dem die besten Designs aller Zeiten gekürt werden. Auf der Liste sind die unterschiedlichsten Produkte vertreten. Apple kann sich gleich mehrere Platzierungen sichern. Platz 1 belegt das iPhone.

iPhone sichert sich Platz 1

Fortune hat eine neue Top 100 Liste mit dem Titel „The greatest designs of modern times“ veröffentlicht. Darin werden die 100 Produkte zusammengefasst, die unser Leben einfacher, besser und stylischer gemacht haben.

Über Design lässt sich bekanntermaßen streiten. Apple wird nachgesagt, dass der Hersteller in den letzten Jahrzehnten verschiedene „stylische“ Produkte auf den Markt gebracht hat. So sieht es auch Fortune. In den Top 10 sind gleich drei Apple Produkte vertreten. Während sich das iPhone Platz 1 sichert, schnappt sich der Macintosh Platz 2. Platz 10 geht an den iPod. Während iPhone und Macintosh allgemein Apple zugesprochen werden, wird der iPod im direkten Zusammenhang mit Jony Ive genannt.

Platz 14 geht an das MacBook Pro, Apples App Store schnappt sich Platz 22, iOS kann sich Platz 26 sichern, die Apple Watch belegt Rang 46 und Apple Pay wird mit Platz 64 in Verbindung gebracht.

Das iPhone wird unter anderem wie folgt von Fortune beschrieben