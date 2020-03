Überraschend hat Microsoft heute die Spezifikationen für seine nächste Konsolen-Generation veröffentlicht. So wird die Xbox Series X nicht nur doppelt so leistungsfähig wie die aktuelle Xbox One X sein, sondern auch einige neue Funktionen bieten, die das Spielen noch komfortabler machen sollen.

Xbox Series X

Spätestens seit Apple Arcade wissen wir, dass Apple ein großes Stück vom lukrativen Gaming-Kuchen abhaben will. Während die Plattform noch relativ genügsam mit den Hardwareanforderungen ist, fechten Sony und Microsoft regelmäßig aus, wer die schnellste Hardware zu bieten hat. An dem Wettrüsten wird sich auch in der nächsten Konsolen-Generation nicht viel ändern.

Während sich Sony noch zurückhält, was die Spezifikationen der PlayStation 5 angeht, gibt Microsoft nun einen Einblick in die technischen Daten der nächsten hauseigenen Konsole. Bereits im Vorfeld hatten beide Hersteller verkündet, dass nicht nur 4K-Gaming bei 60 fps möglich sein soll, sondern auch, dass die Ladezeiten drastisch reduziert werden. Wie die veröffentlichen Spezifikationen zeigen, ist Microsoft auf der Hardware-Seite für die nächste Generation gut aufgestellt:

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

Die Hardware soll das auf Konsolen heiß ersehnte „echte“ 4K-Gaming vorantreiben, hardwarebeschleunigtes Raytracing bieten, Eingabeverzögerungen sowie Screen-Tearing minimieren und einen schnelleren Spieleinstieg ermöglichen. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Seitens Microsoft heißt es, dass die Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Regalen stehen wird.