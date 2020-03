Mit der EufyCam 2 und EufyCam 2C (hier unser EufyCam 2C Test) hat Anker zum Jahreswechsel zwei interessante Überwachungskameras auf den Markt gebracht. Der HomeKit-Support wurde bereits für beide Kameras vor ein paar Wochen vollzogen, nun unterstützt die erste der beiden Kameras auch HomeKit Secure Video.

HomeKit Secure Video: EufyCam 2 erhält Update

Mit HomeKit Secure Video bietet euch Apple die Möglichkeit an, dass Filmmaterial von kompatiblen Überwachungskameras sicher in der iCloud gespeichert werden kann. Um HomeKit Secure Video nutzen zu können, benötigt ihr mindestens einen 200GB iCloud-Speicherplan (2,99 Euro pro Monat). Mit diesem könnt ihr das Filmmaterial von einer Kamera in der iCloud speichern. Der belegte Speicherplatz wird nicht auf die 200GB angerechnet. Das Filmmaterial von 10 Tagen wird gespeichert. Mit dem 2TB iCloud Speicherplan (9,99 Euro pro Monat) könnt ihr bis zu 5 Kameras nutzen.

Die EufyCam 2 ist nun die dritte Kamera, die HomeKit Secure Video überhaupt unterstützt. Die Netatmo Smarte Innenkamera sowie die Logitech Circle 2 waren eine Schritt schneller. Zunächst einmal solltet ihr die Eufy Security App auf die aktuelle Version 1.6.9 aktualisieren. Zudem ist ein Firmware-Update der Kamera notwendig. Dieses sollte automatisch im Hintergrund installiert werden. Benötigt wird Systemversion 2.5.9 (Subsystem-Version 1.0.60-20191219). Anschließend könnt ihr die EufyCam 2 zu HomeKit Secure Video hinzufügen.

Anker bzw. Eufy selbst erwähnt das Thema nicht in den Release-Notes. Zunächst steht HomeKit Secure Video nur für die EufyCam 2 zur Verfügung. Auch für die EufyCam 2C wurde ein entsprechendes Update angekündigt. Wir gehen davon aus, dass dies in Kürze auch erscheint.