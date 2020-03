Immer mehr deutet daraufhin, dass Apple in Kürze neue iPad pro Modelle offiziell ankündigen wird. In China hatte das Unternehmen vorübergehend eine iPad-Bedienungsanleitung online gestellt, in der vier bisher unveröffentlichte iPads aufgleistet waren.

Apple iPad Pro: Apple nennt vier neue Modelle

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple neue iPad Pro ankündigt. In China hatte Apple zwischenzeitlich eine iPad-Bedienungsanleitung online gestellt, die mittlerweile wieder offline genommen wurde (im Google Cache noch vorhanden). In dieser Anleitung tauchten vier bislang unveröffentlichte iPad Pro auf:

11 Zoll iPad Pro Wifi (Modellnummer A2228)

(Modellnummer A2228) 11 Zoll iPad Pro Wifi+Cellular (Modellnummer A2231)

(Modellnummer A2231) 12,9 Zoll iPad Pro Wifi (Modellnummer A2229)

(Modellnummer A2229) 12,9 Zoll iPad Pro Wifi+Cellular (Modellnummer A2233)

Heute Abend wird mit der Freigabe von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 gerechnet. Mehr oder weniger parallel dazu könnte Apple die neuen iPads präsentieren und zeitnah in den Handel bringen. In dieser Woche könnten auch noch neue MacBook Air vorgestellt werden.

Wir erwarten, dass Apple den iPad Pro 2020 ein Leistungs-Upgrade verpasst. Zusätzlich heißt es, dass Apple den iPad Pro ein aufgewertetes Kamerasystem inklusive Time of Flight (ToF) Kamera verpasst. Diese soll die Fotoqualität sowie das Augmented Reality Erlebnis verbessern. (via iPhone Canada)