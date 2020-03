Neben einem neuen MacBook Air und neuen Mac mini hat Apple im Laufe des heutigen Tages ein neues iPad Pro sowie ein neues iPad Pro Magic Keyboard (inkl. Trackpad und Hintergrundbeleuchtung) vorgestellt. Von den Neuheiten stehen für uns insbesondere das iPad Pro sowie das Magic Keyboard im Fokus. Begleitend zu den Produktneuheiten hat Apple zwei Videos veröffentlicht, um die neuen Möglichkeiten des iPad Pro zu demonstrieren. Hier könnt ihr das neue iPad Pro 2020 im Apple Online Store bestellen.

iPad Pro – Your next computer is not a computer

Das erste Video mit dem Titel „Your next computer is not a computer“ bzw. zu deutsch „Ihr nächster Computer ist kein Computer“ zeigt die neuen Funktionen des ‌iPad Pro 2020‌, einschließlich des neuen A12Z Bionic-Chips, des LiDAR-Scanners für AR, Triple-Kamera und der neuen Magic-Tastatur mit integriertem Trackpad.

iPad Pro – How to correctly use a computer

In dem zweiten Video „How to correctly use a computer“ bzw. zu deutsch „So verwendet ihr einen Computer richtig“ hört man eine ironische Retro-Stimme, die uns erklärt, wie man einen Computer richtig verwendet. In dem Clip demonstriert Apple, dass dies in vielerlei Hinsicht nicht auf das iPad Pro zutrifft. Unter anderem heißt es in dem Clip, dass man den Bildschirm nicht berühren soll, oder dass ein Computer kein Spielzeug ist.