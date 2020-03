Anfang dieses Jahres gab Apple bekannt, dass man sich die Musik-Doku „Beastie Boys Story“ für Apple TV+ sichern konnte. Ein spezieller Ausschnitt des Dokumentarfilms sollte exklusiv in ausgewählten IMAX-Kinos für eine begrenzte Zeit am 3. April veröffentlicht werden. Aufgrund des Coronavirus wird die Kino-Premiere jedoch verschoben. Der Start auf Apple TV+ soll jedoch wie geplant stattfinden.

Beastie Boys Story: Kino-Premiere wird wegen Coronavirus verschoben

Wie Apple und IMAX bekannt gegeben haben, wird die für den 03. April geplante Premiere der Beastie Boys Story in den IMAX-Kinos verschoben. Diese Entscheidung kommt nicht wirklich unerwartet, da rund um den Globus zahlreiche Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

An der Premiere auf Apple TV+ hält Apple weiterhin fest, so Deadline. So wird die Musik-Doku planmäßig ab dem 24. April auf Apples Plattform für Eigenproduktionen zu sehen sein. Mit von der Partie sind die mit dem Grammy Award ausgezeichneten Beastie Boys-Mitglieder Mike Diamond und Adam Horovitz sowie der mit dem Oscar ausgezeichneten Regisseur Spike Jonze.

Der Film wird anlässlich des 26. Jahrestages der Veröffentlichung von Beastie Boys Nr. 1-Chartalbum „Ill Communication“ aus dem Jahr 1994 uraufgeführt und vereint die Beastie Boys über 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Musikvideos „Sabotage“ mit dem Regisseur Spike Jonze. Dieser hatte bereits bei dem Video Regie geführt. Das Projekt ist aus der Zusammenarbeit von Adam und Mike bei ihrem Bestseller „Beastie Boys Book“ entstanden.

Wie geht es auf Apple TV+ weiter?