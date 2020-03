Vor wenigen Augenblicken hat Apple die iOS 13.4 Beta 6 sowie iPadOS 13.4 Beta 6 zum Download bereit gestellt. Damit geht die Testphase in die vermutlich letzte Runde.

Beta 6 ist da: iOS 13.4 & iPadOS 13.4

Weiter geht es im Takt. Apple hat soeben zwei neue Vorab-Version auf den eigenen Servern platziert. Ab sofort können eingetragene Entwickler die Beta 6 zu iOS 13.4 und iPadOS 13.4 herunterladen und installieren. Am einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone oder iPad. Hierzu ist allerdings das entsprechende Beta-Profil notwendig.

In der Beta 1 zeigten sich bereits verschiedene Neuerungen. So implementiert Apple unter anderem die iCloud Drive Ordnerfreigabe, es gibt neue Tastaturkürzel für die Fotos-App auf dem iPad, neue Memoji-Sticker stehen bereit, eine neue CarKey-API zeigt sich, Apple optimiert die Mail-Symbolleiste und zudem gibt es Anpassungen bei CarPlay und TV-App.

In der Beta 2 gab es direkt den nächsten Schwung an Verbesserungen. So hat Apple noch einmal die Mail-Toolbar angepasst und neue TV-Streaming-Optionen hinzugefügt.

Auch die Beta 3 brachte eine interessante Neuheit zum Vorschein. Apple arbeitet an der Systemwiederherstellung „over-the-air“. Dies bedeutet, dass Anwender zukünftig ihr iPhone und iPad wiederherstellern können, ohne dass sie einen Mac oder PC benötigen. In der Beta 4 und Beta 5 zeigten sich keine markanten Veränderungen.

Sollte sich in der Beta 6 keine Probleme mehr zeigen, so könnte Apple diese zur finalen Version deklariert. Apple hat heute bestätigt, dass die finale Version von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 am 24. März erscheinen wird. Damit wird Apple auch dem heutige vorgestellten iPad Pro 2020 gerecht. Trackpad-Unterstützung wird auf jedem iPad mit iPadOS 13.4 verfügbar sein und mit Apples Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 und dem Magic Keyboard für iPad Pro funktionieren. Über Bluetooth oder USB angeschlossene Mäuse von Drittanbietern werden ebenfalls unterstützt.

Update 18.03.2020 18:24 Uhr: Zusätzlich hat Apple die Beta 6 zu macOS 10.15.4 und watchOS 6.2, sowie die Golden Master zu tvOS 13.4 freigeben. Warum Apple hinsichtlich tvOS 13.4 von der Golden Master und bei den anderen Systemen von der Beta 6 spricht, kann nur gemutmaßt werden. Vielleicht erleben wir noch eine Beta 7.