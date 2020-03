Nachdem die Mac Pro Afterburner Karte bisher nur per Build-to-Order-Option bezogen werden konnte, bietet Apple die Beschleunigerkarte nun auch als einzelnen Artikel für 2.500 Euro im Apple Online Store an.

Nachbrenner für den Mac Pro

Apples Afterburner ist eine PCI Express Beschleunigerkarte, die speziell für den Mac Pro 2019 entwickelt wurde. Afterburner soll den Workflow von professionellen Nutzern in der Film- und Videobranche verbessern.

Die Karte beschleunigt ProRes sowie ProRes RAW Videocodecs in Final Cut Pro X, QuickTime Player X und unterstützt Anwendungen anderer Anbieter. Afterburner unterstützt die Wiedergabe von bis zu sechs 8K ProRes RAW Streams oder 23 4K ProRes RAW Streams. Als PCI Express Karte speziell für den Mac Pro kann Afterburner in jeden Steckplatz mit voller Länge installiert werden, bringt aber die beste Leistung in einem PCIe x16 Steckplatz.