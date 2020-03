Anfang dieser Woche hatte Apple die neuen Powerbeats 4 (offiziell nennt Apple diese schlichte „Powerbeats“) vorgestellt und den Verkaufsstart für den heutigen Tag terminiert. Gesagt, getan. Ab sofort sind die neuen Powerbeats im Apple Online Store erhältlich.

Neue Powerbeats ab sofort verfügbar

Die Powerbeats 4 zeigten sich bereits in den vergangenen Wochen in den Gerüchteküche. Von daher kam es nicht wirklich unerwartet, dass Apple diese nun vorgestellt hat. Vergleicht man die Powerbeats (4. Generation) mit den Powerbeats (3. Generation), so erkennt man unmittelbar das neue Design.

Zu erkennen ist unter anderem eine geänderte Kabelführung, bei der das Kabel, welches die beiden Ohrbügel mit einander verbindet, jetzt hinter dem Ohr aus dem Halter geführt wird. Das neue Design soll zur einem verbesserten Tragekomfort und zu einer besseren Kabelführung hinter dem Ohr führen. Die neuen Powerbeats werden mit vier unterschiedlich großen Ohreinsätzen ausgeliefert.

Aber technisch hat sich etwas getan. Apple verbaut bei den neuen Powerbeats den selben H1-Chip, der auch zum Beispiel bei den AirPods Pro oder Powerbeats Peo zum Einsatz kommt. Dieser sorgt unter anderem für eine längere Akkulaufzeit, eine kürzere Latenz und die „Hey Siri“-Funktion. Die Powerbeats der vierten Generation sind nach IPX4 gegen Wasser geschützt. Schweiß und Spritzwasser sind somit kein Problem.

Die neuen Powerbeats verfügen über eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. 5 Minuten Ladezeit sorgen für eine Stunde Akkulaufzeit. Geladen werden die neuen Powerbeats per Lightning-Kabel.

Der Preis der Powerbeats 4 liegt mit seinen 149,95 Euro 50 Euro bzw. 25 Prozent unter dem Preis der Powerbeats 3. Die neue Generation ist ab sofort in den Farben Weiß, Schwarz und Rot verfügbar.