Mac mini 2020 ist da: Auf das neue Macbook Air 2020 und das iPad Pro 2020 folgt am heutigen Tag auch noch ein neuer Mac mini. Dieser lässt sich ab sofort über den Apple Online Store bestellen.

Mac mini heute ebenfalls aktualisiert

Egal ob man ihn als Desktop-Computer, als Musik- und Filmspeicher für die Familie oder als Code-Kompilierungsserver für Xcode verwendet – Kunden schätzen den Mac mini. Die Standardkonfiguration des Mac mini verfügen jetzt über die doppelte Speicherkapazität. Die Konfiguration für 929 Euro ist jetzt standardmäßig mit 256 GB ausgestattet, während das Modell für 1.279 Euro jetzt 512 GB Speicherplatz bietet. Jeder Mac mini ist aus 100 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt.

Das Apple Jahr 2020 nimmt so langsam aber sicher an Fahrt auf. Am heutigen Tag hat Apple gleich drei neue Produkte angekündigt. Die Powerbeats 4 wurden bereis am Montag vorgestellt. In der kommenden Woche erscheinen iOS 13.4, iPadOS 13.4 und Co.