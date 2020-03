Im März 2019 vorgestellt, ist die neue Apple TV App im Mai 2019 an den Start gegangen. Bestandteil sind auch die sogenannten Apple TV Channels. Ab sofort ist ein neuer Channel namens „noggin“ bei uns in Deutschland verfügbar. Dieser lässt sich 7 Tage kostenlos testen.

„noggin“ ist da

In den USA ist das Angebot der Apple TV Channels recht umfangreich. Bei uns in Deutschland ist das Ganze sehr übersichtlich. Bis gestern waren nur die Channels „Apple TV+“ und „Starzplay“ gelistet. Ab sofort ist „noggin“ an Bord.

noggin richtet sich an in erster Linie an Kinder. Das Motto lautet „Lernspaß mit den Helden von Nick Jr.“ Unter anderem sind Serien wie Paw Patrol, Shimmer Shine, Dora, Blaze, Max & Ruby und weiter Serien vertreten. Apple TV Channels können separat abonniert und direkt in der Apple TV App angeguckt werden, ohne dass ihr zusätzliche Apps, Accounts oder Passwörter braucht.

noggin kostet 3,99 Euro pro Monat. Allerdings könnt ihr den Kanal 7 Tage kostenlos ausprobieren. Bei Interesse werft einen Blick auf den neuen Apple TV Channel „noggin“.