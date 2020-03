Tim Cook hat angekündigt, dass Apple der Protezione Civile in Italien eine beträchtliche Spende von medizinischen Hilfsmitteln und mehr zukommen lässt. Dies erfolgt inmitten der anhaltenden COVID-19-Pandemie, die Italien besonders hart getroffen hat.

Apple gab letzte Woche bekannt, dass das Unternehmen mehrere Spenden für die globale Bekämpfung von COVID-19 geleistet hat. Ziel ist es, die Behandlung von Kranken zu unterstützen und die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu mindern. Apple hat bisher weltweit 15 Millionen Dollar gespendet. Des Weiteren verdoppelt das Unternehmen alle Mitarbeiterspenden im Verhältnis zwei zu eins, um die Hilfsaktionen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu unterstützen.

In einem Tweet kündigte Cook nun auch eine Spende für Italien an:

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️

Ebenfalls via Twitter erklärte Cook, dass Apple Silicon Valley Strong unterstützt, eine neue Initiative in der Bay Area, die den vom Coronavirus-Ausbruch Geschädigten hilft. Die Spendengelder werden verwendet, um Senioren, benachteiligten Kindern und Menschen zu helfen, die mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen haben.

Silicon Valley is our home and we know the coming weeks will bring untold challenges for the many small businesses in our community. We are supporting #SiliconValleyStrong to help our neighbors get through these unprecedented times.

— Tim Cook (@tim_cook) March 18, 2020