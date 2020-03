Anfang dieses Mahnst hatten wir euch bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der Dyson 360 Heurist Saugroboter im deutschen Dyson Online Store eingetrudelt ist. Nun hat der Hersteller das Gerät auch offiziell angekündigt. Bereits im letzten Jahr wurde dieser in Kanada eingeführt.

Jetzt auch offiziell: Dyson 360 Heurist landet in Deutschland

Der Dyson 360 Heurist Saugroboter hat 20 Prozent mehr Saugkraft und 20 Mal mehr Speicherplatz als sein Vorgänger (Dyson 360 Eye). Der Prototyp des Saugroboters hat während der Entwicklung in verschiedenen Testständen mehr als 2.137 Kilometer zurückgelegt, der Ein- und Ausschalter wurde 15.600 Mal gedrückt.

Der Saugroboter von Dyson arbeitet heuristisch. Das bedeutet: Der Staubsauger lernt. Er erstellt einen Grundriss des Wohnraums und passt diesen bei jedem Reinigungsvorgang weiter an. Er erkennt, wo er sich befindet. Sobald er seine Ladestation verlässt, vergleicht er den aktuellen Grundriss mit denen in seinem Speicher, wählt den richtigen aus und entscheidet, was er während der kommenden Reinigung tun soll. Dank leistungsstarker Quad-Core-Prozessoren kann der Saugroboter Grundrisse speichern und sie im Laufe der Zeit ständig überarbeiten. Sein 10 GB großer Speicher ist 20 Mal so groß wie der seines Vorgängers . Acht Mal mehr Platz im Kurzzeitspeicher und 32 Mal mehr Platz im Langzeitspeicher ermöglichen kontinuierliches Lernen und Verbesserung.

Der Dyson 360 Heurist Saugroboter wird vom Dyson Digitalen Motor V2 angetrieben. Der ist klein, leicht und dennoch extrem leistungsstark. Er dreht sich mit bis zu 78.000 Umdrehungen pro Minute und erzeugt 20 Prozent mehr Saugkraft als der Dyson 360 Eye Saugroboter.

Die intelligente SLAM-Technologie (Simultaneous Localisation and Mapping) ermöglicht es dem Dyson 360 Heurist, seine Position im Raum zu bestimmen. Während des Reinigungsvorgangs nehmen die Sensoren des Saugroboters alle 20 Millisekunden eine Distanzmessung vor. Dadurch weiß er immer, wo er ist und wo er noch reinigen muss.

Weitere Informationen

Der Saugroboter hat einen Kettenantrieb, damit er Hindernisse überwinden, in geraden Linien reinigen, auf der Stelle wenden und mit unterschiedlichen Bodenbelägen umgehen kann.

Der Heurist Dyson 360 ist so konstruiert, dass er auch enge Zwischenräume reinigt. Er passt in Nischen mit einem Durchmesser von nur 23 cm.

Durch die drei Leistungsmodi kann die Leistungsstufe an die Reinigungsaufgabe angepasst werden. Der Quiet-Modus ermöglicht eine schonende Reinigung und eine längere Betriebszeit. Der High-Modus ist für eine kraftvolle Reinigung. Und der Modus Max sorgt für eine noch gründlichere Reinigung.

Über die automatische Ladefunktion überwacht der Dyson 360 Heurist Saugroboter seinen Akkuladestand und kehrt bei Bedarf selbstständig zur Ladestation zurück. Anschließend setzt er seinen Reinigungsvorgang fort, bis alle vorgesehenen Bereiche gereinigt sind.

Der Saugroboter lässt sich über die drahtlose Bluetooth®-Technologie schnell und einfach mit dem Smartphone des Nutzers verbinden.Über WLAN kann der Dyson 360 Heurist auch dann reinigen, wenn die Nutzer nicht zu Hause sind. Außerdem kann er über WLAN automatische Software-Updates empfangen, sodass er immer auf dem neuesten Stand ist.

Dank einfacher, intuitiver Steuerung per Knopfdruck lässt sich das Gerät mit nur einem Tastendruck bedienen. Die Symbole zeigen den Status des Saugroboters an und übermitteln verschiedene Meldungen, zum Beispiel den Akkuladestand, Verstopfungen oder den WLAN-Status.

Der Dyson 360 Heurist ist ab sofort zum Preis von 999 bei Dyson erhältlich. Erst kürzlich hatte Dyson auch den Dyson Coralle und den Dyson V11 Absolute Extra Pro vorgestellt.