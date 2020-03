Über die Vorstellung des neuen iPad Pro 2020 haben wir bereits ausführlich berichtet (hier, hier und dort). Die Kurzzusammenfassung zum iPad Pro lautet: A12Z Bionic Chip, neues Kamerasystem, LiDAR-Scanner, 6GB RAM, U1-Chip, Wifi 6 und mehr. Zudem hat Apple ein neues Magic Keyboard mit Trackpad und Hintergrund präsentiert. Wie wir es von Apple gewohnt sind, liefert der Hersteller oftmals neue Geräte mit exklusiven Hintergrundbildern aus. Dies stauch beim iPad Pro der Fall.

Das neue iPad Pro wird in der kommenden Wochen in den Handel gelangen. Möchtet ihr schon jetzt die Hintergrundbilder des neuen iPad Pro 2020 nutzen? Kein Problem. Die Kollegen von iDownnloadBlog haben sich die Mühe gemacht, die Hintergrundbilder als Download zusammenzustellen. Alternativ könnt ihr diese auch auf dem iPhone und Mac nutzen.

Preview of the brand new iPad Pro advertising wallpapers… coming shortly to @iDownloadBlog for iPad, iPhone, and desktop.

Ft’ing @ispazio

Special mid-week edition of, iDB Wallpapers of the Week: pic.twitter.com/Ui3AMZe0QP

— Jim Gresham (@Jim_Gresham) March 18, 2020