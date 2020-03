Im Laufe des heutigen Tages wurde bekannt, dass sich die Europäische Union an Streaming-Anbieter, wie z.B. Netflix, YouTube und Co. gerichtet und diese gebeten hat, dass man in Betracht ziehen sollte, die Streaming-Qualität vorübergehend abzusenken. Dies soll dabei helfen, die europäischen Netze zu stabilisieren. Netflix ist der erste Anbieter, der öffentlich bestätigt, dass er dieser Bitte nachkommt.

Jetzt ist es offiziell. Netflix hat soeben bestätigt, dass man die Streaming-Rate innerhalb der EU vorübergehend drosselt, um die europäischen Netze zu schonen.

Aufgrund des Coronavirus verbringen viele Menschen verhältnismäßig viel Zeit innerhalb der eigenen vier Wände. Dies führt zwangsläufig auch dazu, dass mehr Menschen im Internet unterwegs sind. Auf Video-Streaming-Dienste entfällt dabei besonders viel Internetverkehr.

„[…] Netflix has decided to begin reducing bit rates across all our streams in Europe for 30 days. We estimate that this will reduce Netflix traffic on European networks by around 25 percent while also ensuring a good quality service for our members.“ #COVID19 #coronavirus

— Henning Dorstewitz (@HenningD) March 19, 2020