Immer mehr Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um Kunden die derzeit schwierige Situation so angenehm wie möglich zu gestalten. So hat beispielsweise die Telekom angekündigt, dass alle Mobilfunkkunden 10GB Datenvolumen geschenkt bekommen. Bei Congstar sind es 5GB Datenvolumen. Nun meldet sich Sky zu Wort und öffnet das Cinema und Entertainment für alle Kunden. Es gibt kostenfreie Angebote, mehr Service und eine Programmoffensive.

Sky öffnet sein Cinema und Entertainment Angebot für alle Kunden

Sky möchte in diesen beunruhigenden und unberechenbaren Zeiten seine Kunden so gut es geht durch schwierige Zeiten zu begleiten. Alle Bürgerinnen und Bürger werden in den kommenden Wochen mehr Zeit zu Hause verbringen. Aus diesem Grunde wird Sky allen Kunden die ganze Welt der Sky Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen und für Abwechslung zu sorgen.

Konkret schaltet Sky für alle Kunden Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets für einen Monat frei. Diejenigen, die bereits das Sky Cinema und Sky Entertainment Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky Store-Angebot. Für Telekom- und Vodafone/Unitymedia-Kunden arbeiten man aktuell an einer Umsetzung mit den jeweiligen Partnern.







