Am heutigen Freitag (20. März 2020) startet „The Banker“ exklusiv auf Apple TV+. Ursprünglich sollte der Film bereits im Januar anlaufen. Allerdings standen „besorgniserregende Vorhaltungen“ gegenüber eines Familienmitglieds der Hauptfiguren im Raum. Apple entschied sich, die Premiere zu verschieben. Mittlerweile ist die Situation geklärt, so dass The Banker heute anlaufen kann.

Nachdem die Premiere von The Banker Anfang März gefeiert wurde, startet der Film heute auf Apple TV+. Worum geht es überhaupt?

Basierend auf einer wahren Begebenheit geht es bei „The Banker“ um die revolutionären Geschäftsleute Bernard Garrett (Anthony Mackie) und Joe Morris (Samuel L. Jackson), die einen kühnen und riskanten Plan entwickeln, um die rassistisch bedrückende Etablierung der 1960er Jahre zu meistern, indem sie anderen Afroamerikaner helfen, den amerikanischen Traum zu verfolgen. Zusammen mit Garretts Frau Eunice (Nia Long) trainieren sie einen weißen Mann der Arbeiterklasse, Matt Steiner (Nicholas Hoult), um sich als reiches und privilegiertes Gesicht ihres aufstrebenden Immobilien- und Bankenimperiums auszugeben – während Garrett und Morris sich als Hausmeister ein Chauffeur ausgeben. Ihr Erfolg zieht letztendlich die Aufmerksamkeit der Bundesregierung auf sich, die alles bedroht, was die vier gebaut haben. Das Drama wird von George Nolfi („The Adjustment Bureau“) inszeniert und von Joe Viertel produziert. Brad Feinstein produzierte mit seiner Firma Romulus Entertainment zusammen mit den Produzenten Nolfi, Nnamdi Asomugha, Jonathan Baker, David Lewis Smith und Anthony Mackie. Ausführende Produzenten sind Joseph F. Ingrassia, Samuel L. Jackson, Will Greenfield, David Gendron und Ali Jazayeri. „The Banker“ wurde von Niceole Levy, George Nolfi, David Lewis Smith und Stan Younger nach einer Geschichte von David Lewis Smith, Stan Younger und Brad Caleb Kane geschrieben.

Neue Folge zu „Unglaubliche Geschichten“

Ab sofort steht Folge 3 zu „Amazing Stories“ bzw. „Unglaubliche Geschichten“ bereit. Diese hört auf den Namen „Dynoman und der Volt“. Als ein mysteriöser Ring aus einem 60 Jahren alten Comicheft auftaucht, steht die Welt von Dylan und seinem Großvater kopf.

Wie geht es auf Apple TV+ weiter?