Zwei Tage ist es her, dass Apple die neuen 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro 2020 offiziell vorgestellt hat. Unter anderem verbaut der Hersteller einen A12Z-Chip sowie einen LiDAR-Scanner, um das Augmented Reality zu verbessern. Nun hat der Hersteller mit dem Versand aus China begonnen.

Apple bringt iPad Pro auf den Weg

Kaum vorgestellt, bringt Apple das neue iPad Pro auf den Weg zum Kunden. Offiziell heißt es, dass der Verkaufsstart des iPad Pro am 25. März gefeiert wird. An diesem Tag sollen die ersten Geräte ausgeliefert werden. Damit das pünktlich geschieht, hat Apple die Geräte in China auf den Weg gegeben. Es ist durchaus normal, dass Apple die Geräte kurz nach dem Verkaufsstart direkt aus China verschickt. Im weiteren Verlauf werden verschiedene Lager weltweit gefüllt, damit von dort der Versand erfolgt.

Macrumors berichtet, dass verschiedene US-Kunden eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ihre neuen iPad Pro versandt wurden. Dabei setzt Apple unter anderem auf UPS.

Während das iPad Pro bereits kommende Woche ausgeliefert wird müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis das ebenfalls neu vorgestellt Magic Keyboard in den Handelt gelangt. Dieses soll ab Mai verfügbar sein.