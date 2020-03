Joyn möchte euch in der aktuellen Situation unterstützen und das „zu Hause bleiben“ ein bisschen angenehmer gestalten. Ab sofort gibt es Joyn Plus+ für 3 Monate kostenlos.

Joyn Plus+ für 3 Monate kostenlos nutzen

Ende letzten Jahres startet ProSiebenSat.1 mit John Plus+ die kosten­pflich­tige Premi­umver­sion von Joyn. Dabei kombiniert der Anbieter den Zugriff auf über 60 TV-Sender live und in HD mit einer gut ausgestatteten Mediathek. Auch Eigenproduktionen (Originals) und exklusive Serien finden sich in dieser wieder.

Hier ein kleiner Auszug der aktuellen Highlights auf Joyn Plus+: Centagion, In the Dark, The 100, The Mick, La Zona, XxX – Die Rückkehr des Xander Cage, Erschütternde Wahrheit, Pure und Das ist das Ende.

Das Angebot auf einen Blick

ganze 3 Monate kostenlos statt nur 1 Monat

gilt nur für Neukunden

monatlich kündbar

nach den 3 Monaten verlängert sich das Abo automatisch weiter

ab dem 4. Monat zahlt ihr die üblichen 6,99 Euro

auf zahlreichen Geräten nutzbar

„Joyn the Movement und #StayHome“. Habt ihr Interesse daran, Joyn Plus+ 3 Monate lang kostenlos auszuprobieren, dann könnt ihr hier die kostenlose Testphase in Anspruch nehmen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.