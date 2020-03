Congstar hat bekannt gegeben, dass der Kölner Mobilfunkanbieter seine Postpaid Tarife Fair Flat, Allnet Flat Plus und Allnet Flat für kurze Zeit aufwertet. Die Tarife können ab heute und bis zum 20.05.2020 mit mehr Datenvolumen und zu noch günstigeren Preisen gebucht werden.

Fair Flat

Bei der congstar Fair Flat wird der Grundpreis pro Datenstufe um jeweils 5 Euro im Monat reduziert, sie ist dadurch mit 2 GB Datenvolumen ab 10 Euro im Monat erhältlich. Die congstar Allnet Flat Plus ist mit 12 GB Datenvolumen (statt 10 GB) im LTE-Netz für 25 Euro (statt 30 Euro) im Monat erhältlich, bei der congstar Allnet Flat gibt es 8 GB Datenvolumen für 20 Euro im Monat.

congstar Fair Flat: Fünf Datenstufen monatlich neu auswählen

Bei der congstar Fair Flat können die Kunden monatlich zwischen fünf Datenstufen wählen. Sie zahlen aber nur das Datenvolumen, das tatsächlich verbraucht wird. Die fünf Datenstufen der congstar Fair Flat im Überblick

2 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 10 Euro (statt 15 Euro) im Monat

3 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 12,50 Euro (statt 17,50 Euro) im Monat

5 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 15 Euro (statt 20 Euro) im Monat

8 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 20 Euro (statt 25 Euro) im Monat

12 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 25 Euro (statt 30 Euro) im Monat

Um noch schneller mit max. 50 Mbit/s im LTE-Netz zu surfen, kann auch hier die LTE 50 Option für 3 Euro pro Monat jederzeit flexibel hinzu- oder abgebucht werden. Liegt der tatsächliche Verbrauch im Abrechnungsmonat in einer niedrigeren Datenstufe als zu Beginn des Monats gewählt, muss auch nur diese bezahlt werden. Die congstar Fair Flat ist monatlich kündbar.

12 GB im LTE-Netz für 25 Euro im Monat bei Buchung bis zum 20. Mai

Bis zum 20. Mai können auch die congstar Tarife Allnet Flat Plus und Allnet Flat zu Sonderkonditionen gebucht werden:

congstar Allnet Flat Plus

12 GB Datenvolumen (statt 10 GB) im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Preis: 25 Euro (statt 30 Euro) im Monat

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

congstar Allnet Flat

8 GB Datenvolumen (statt 5 GB) im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Preis: 20 Euro im Monat

LTE 50 Option für 3 Euro / Monat zubuchbar

Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

Kunden, die sich für die congstar Allnet Flat oder die congstar Allnet Flat Plus in der Laufzeit-Variante (24 Monate) entscheiden, haben zudem die Möglichkeit, das Apple iPhone 11 in der 64 GB-Variante zu einem Aktionspreis hinzuzubuchen und über die gesamte Vertragslaufzeit insgesamt 150 Euro gegenüber dem regulären Preis zu sparen. Der monatliche Preis für die congstar Allnet Flat mit iPhone 11 beträgt beispielsweise nur 45 Euro bei 49 Euro Anzahlung.