Apple hat es sich nicht zur Gewohnheit gemacht, freitags neue Apple TV+ Inhalten bereits zu stellen, aber auch auf Apple Arcade erleben wir am selben Tag regelmäßig Neuzugänge. Ab sofort ist „Spyder“ verfügbar.

Apple Arcade: Spyder ist da

Falls ihr derzeit ein wenig Abwechslung für euren Alltag benötigt, so nehmt Apple Arcade in die engere Auswahl. Neukunden können den Apple Spiele-Service einen Monat kostenlos nutzen.

Über 100 Spiele warten auf Apple Arcade auf euch. Ab sofort ist mit Spyder ein weiterer Titel verfügbar. Spyder stammt von den Entwicklern von Sumo Digital Ltd (u.a. bereits als Entwickler-Studio von Konsolenspielen wie Team Sonic Racing, Crackdown 3 und Little Big Planet 3 in Erscheinung getreten).

Die Kurzbeschreibung zum Spiel lautet

Rette die Welt mit Agent 8 in diesem aufregenden Spionageabenteuer.

In einem Retro-Universum hat die British Spy Agency Agent 8 geschaffen, eine hoch entwickelte Roboterspinne im Miniaturformat! Dieser winzige Superspion besteht aus experimenteller Technologie und ist mit allen Extras und Spielereien ausgerüstet, die du dir vorstellen kannst. Durchdringe Tastenfelder, überlade Terminals, lege Schalter um und öffne Ventile, während du umherflitzt und die ruchlosen Pläne der Bösewichte sabotierst.

Dein eines kleines Ziel? Die Welt retten!

Betrachte die Welt aus einer neuen Perspektive.

Benutze tolle Roboterextras.

Erkunde einzigartige und offene Umgebungen.

Finde geheime Daten.

Löse gigantische Puzzles.

Als Agent 8 reist du an exotische Orte und begibst dich auf ein spannendes Abenteuer der fantastischen Proportionen in einer Zeit, in der alles möglich ist.

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielegenuss über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 100 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.