Erst gestern haben haben wir euch darüber informiert, dass Netflix die Bitrate und somit die Streaming-Qualität reduziert, um die europäischen Netze zu schonen. Nun hat auch YouTube bekannt gegeben, dass man sich ebenso an der Maßnahme geteilt.

Im Laufe des gestrigen Tages wurde zunächst bekannt, dass die Europäische Union auf große Streaming-Anbieter wie YouTube oder Netflix zugegangen ist, um diese zu bitten, die Streaming-Qualität während der Coronavirus-Pandemie zu reduzieren, um die europäischen Netze zu schonen. Viele Menschen verbringen aktuell verhältnismäßig viel Zeit zu Hause und nutzen das Internet. Auf Video-Streaming-Dienste entfällt dabei besonders viel Datenverkehr.

YouTube hat gegenüber Reuters bestätigt, dass das Unternehmen ebenso die Streaming-Qualität vorübergehend herabsetzt.

„We are making a commitment to temporarily switch all traffic in the EU to standard definition by default,“ the company said in a statement.