Wie Apple CEO Tim Cook am heutigen Tag bestätigt hat , wird das Unternehmen mehrere Millionen Atemschutzmasken an Gesundheitsspezialisten in den USA und Europa spenden.

Da die Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung in den USA, Europa und weiterer Länder immer geringer wird, benötigen Krankenhäuser, Gesundheitsspezialisten und Co. dringend Masken und weitere Schutzausrüstungen.

Um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen hat Apple bereits in den letzten Wochen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Unter anderem hat der Hersteller alle Apple Stores bis auf Weiteres geschlossen und bislang mehrere Millionen Dollar gespendet. Zuletzt kündigte Apple CEO Tim Cook eine Spende für Italien an. Dieses Land hat es in der aktuellen Situation besonders hart getroffen.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

— Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020