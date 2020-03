Nachdem bekannt wurde, dass Netflix, YouTube und Amazon ihre Streaming-Rate in der EU angepasst haben, zeigt sich nun, dass auch Apple TV+ die Qualität reduziert hat, um die europäischen Netze zu schonen.

Apple TV+ reduziert Streaming-Qualität in Europa [Coronavirus]

Als Apple TV+ an den Start ging, wurde der Apple Streaming-Dienst für seine hohe Bitrate und Streaming-Qualität gelobt. Dies ist grundsätzlich nach wie vor der Fall, allerdings hat sich Apple vorübergehend dazu entschlossen, seine Streaming-Qualität zu reduzieren, um die europäischen Netze zu schonen.

Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass die Europäische Union Video-Streaming-Dienste gebeten hatte, die Bitraten zu senken. Nachdem zunächst Netflix, Amazon und YouTube an verschiedenen Stellschrauben gedreht hatten, hat auch Apple augenscheinlich die Bitrate bei Apple TV+ angepasst, so zumindest aktuelle Messungen von 9to5Mac. Viele Menschen verbringen dieser Tage verhältnismäßig viel Zeit in den eigenen vier Wänden, so dass zwangsläufig der Internetverkehr zunimmt. Dabei entfällt besondere viel Datenverkehr auf Video-Streaming-Dienste.

Wie sich das Ganze in den kommenden Wochen verhält, wird sich zeigen. Es ist durchaus möglich, dass die Bitraten in nächster Zeit noch einmal optimiert werden, wenn sich Provider und Streaming-Dienste auf die neuen Gegebenheiten eingepegelt haben.

Update 09:05 Uhr: Mittlerweile liegt uns die Information vor, dass Apple tatsächlich die Streaming-Qualität in der EU und Großbritannien reduziert hat. Es heißt