Mit der EufyCam 2 und EufyCam 2C bietet die Anker-Tochter bereits zwei HomeKit-Kameras an, die sich sowohl Indoor als auch Outdoor einsetzen lassen. Wie nun bekannt wird, arbeitet der Hersteller an zwei weiteren Modellen, die für dein Indoor-Einsatz gedacht sind.

Zwei neue Eufy-HomeKit-Kameras im Anmarsch

Eufy hatte auf Facebook kurzzeitig eine Anzeige geschaltet, so ein Reddit-Nutzer. Diese – mittlerweile wieder zurück gezogene Werbeanzeige – zeigte zwei neue Indoor-Kameras mit HomeKit-Support.

Die Kollegen von iMore waren in der Lage den Namen einer Kamera in Erfahrung zu bringen: „eufy IndoorCam Pan 2k“. Wie der Name und das Foto vermuten lassen, wird die Kamera eine Schwenk- und Neigefunktion besitzen. Somit wäre diese Kamera die erste HomeKit-Kamera, die diese Funktionen unterstützen.

Aus Support-Dokumenten geht hervor, dass die Kamera sowohl Bluetooth als auch Wi-Fi, microSD-Kartenkompatibilität für Speicher, Aktivitätszonen und RTSP-Streaming-Unterstützung bietet.

Auf der Eufy-Webseite veranstaltet der Hersteller aktuell ein Gewinnspiel, bei dem man eine Indoor-Kameras gewinnen kann. Mehr Details werden dort nicht genannt. Alles in allem spricht einiges dafür, dass der Hersteller in Kürze neue HomeKit-Kameras präsentiert.