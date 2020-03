Mitte der Woche hat Apple neue MacBook Air auf den Markt gebracht. Die ersten Review sind überzeugend. Dabei loben die Tester unter anderem die Leistung des Gerätes sowie das Magic Keyboard. Apple setzt auf Intel Prozessoren der 10. Generation, inklusive 1,1GHz Dual-Core i3, 1,1GHz Quad-Core und 1,2 GHz Quad-Core i7.

MacBook Air 2020: So leistungsstark ist der neue Mac

Jason Snell von Six Color gehörte zu den ersten Journalisten, die Apple mit einem Testgerät ausgestattet hat. Ihm wurde ein 1,1GHz Quad Core i5 Gerät zur Verfügung gestellt. In seinem Review hat er auch Benchmark-Ergebnisse veröffentlich. So kam das Gerät auf 1.047 Punkte (Single-Core) sowie 2.658 Punkte (Multi-Core).

Vergleicht man die Ergebnisse mit den Geekbench 5 Ergebnisse des 2018-2019er Modells, welches lediglich mit 1,6GHz Dual Core i5-Chip (8. Generation) verfügbar war, so ist die neue Generation um bis zu 76 Prozent schneller.

Apple verkauft zwei Standard-Konfigurationen des MacBook Air. Das „kleine“ Modell ist mit Dual Core i3 Chip ausgestattet (1199 Euro). Im „großen“ Modell schlagt ein Quad-Core i5-Chip. Optional sind die Geräte such mit Quad Core i7 Prozessor verfügbar.