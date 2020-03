Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind derzeit bekanntlich alle Apple Stores außerhalb des Großraums China geschlossen. Dass somit keine Ware vor Ort gekauft werden kann, liegt nahe. Nun zeigt sich noch eine weitere Nebenerscheinung dieser notwendigen Maßnahme. So liegen derzeit weltweit Geräte in den Reparatur-Werkstätten von Apple, die auf ihre Besitzer warten. Da die Geschäfte jedoch nun geschlossen sind, gibt es keine Möglichkeit die Geräte zurückzugeben.

Nicht abgeholte Geräte bleiben in den Apple Stores

Apple gewährte den Kunden eine Frist von zwei Tagen, in denen sie die reparierten Geräte abholen konnten. Leider haben es nicht alle Kunden geschafft in diesem Zeitrahmen ihre iPhones, iPads oder Macs abzuholen.

Wie das Unternehmen gegenüber Business Insider bestätigt, bleibt nun keine Möglichkeit mehr, die Geräte zu übergeben:

„Wir haben jeden möglichen Versuch unternommen, um die Produkte der Leute wieder zu ihnen zurückzubekommen. Es gibt durchaus Leute, die, aus welchen Gründen auch immer, ihre Produkte nicht abgeholt haben, bevor wir schließen mussten. Ihre Produkte liegen nun in unseren Geschäften.“

Bei Geräten, die an ein Reparaturzentrum geschickt wurden, geht Apple einen anderen Weg. Normalerweise werden diese Geräte zur Abholung an einen nahe gelegenen Apple Store zurückgeschickt. Apple versucht nun mit den Besitzern in Kontakt zu treten, damit diese Geräte direkt an sie verschickt werden können.

Die Apple Stores sind „bis auf weiteres“ geschlossen, ohne ein konkretes Wiedereröffnungsdatum. Apple hatte vor kurzem auch eine Informationsseite bezüglich der Schließung veröffentlicht. Hier heißt es unter anderem, dass Apple mit den Kunden in Kontakt tritt, falls sich ihr Gerät noch in der Reparatur befindet. In dem FAQ wird auch erwähnt, dass die Rückgabefrist für im Apple Store gekaufte Geräte auf 14 Tage nach der Wiedereröffnung verlängert wird. Die Rückgabefrist wurde somit pausiert. Auch wenn sich das FAQ auf den US-Markt bezieht, ist davon auszugehen, dass Apple hierzulande ähnlich verfährt.