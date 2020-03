Genau wie bei uns in Deutschland sollte Disney+ (hier findet ihr alle Infos) am kommenden Dienstag und somit in zwei Tagen in Frankreich an den Start gehen. Wie nun bekannt wird, verzögert sich der Start bei unseren Nachbarn. Darüberhinaus hat Disney+ bestätigt, dass man – genau wie andere Streaming-Dienste auch – vorübergehend die Bandbreite in Europa senken wird.

Disney+: Frankreich-Start verschiebt sich um zwei Wochen

Disney+ hat per Twitter bestätigt, dass das Unternehmen einem Ersuchen der französischen Regierung nachkommt, und den Start von Disney+ um zwei Wochen auf den 07. April verschiebt. Ein Grund für die Verschiebung wird nicht genannt.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020

Zum aktuellen Zeitpunkt hält Disney weiter an dem Plan fest, dass Disney+ am 24. März 2020 bei uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien und weiteren Ländern startet.

Disney+ reduziert Bandbreite vorübergehend

Darüberhinaus könnt Disney+ einer Bitte des EU-Kommissars für Binnenmarkt Thierry Breton nach, die Bitrate vorübergehend zu senken, um die europäischen Netze zu schönen. Zunächst wird das Unternehmen die gesamte Bandbreite um mindestens 25 Prozent senken.

Auch Apple TV+. Netflix, Amazon und YouTube haben bereits Maßnahmen ergriffen und die Streaming-Qualität vorübergehend gesenkt.

