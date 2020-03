Der Bedarf an mobilen Daten wird immer größer. Dennoch sind Mobilfunktarife, die eine grenzenlose Daten-Flatrate bieten, eher selten. o2 hat uns im Februar mit drei neuen Unli­mited-Tarifen überrascht, die den „unbegrenzten“ Surfspaß zu einem attraktiven Preis versprechen. Das Angebot bietet neben einer typischen Allnet-Flat tatsächlich eine echte Daten-Flatrate, was sich die Konkurrenz in der Regel durchaus gut bezahlen lässt. Wir haben uns den Tarif „o2 Free Unlimited Smart“ angeschaut und zeigen euch, ob sich der Surf-Trip zum Sparpreis lohnt.

Allnet-Flat mit 10 MBit/s Datenflat

Der Grundaufbau der neuen Unlimited-Tarife von o2 ist gleich. Alle drei Tarife umfassen eine Allnet-Flat für Telefongespräche und den SMS-Versand. Das Highlight des neuen Angebots ist die unbegrenzte Daten-Flatrate. Als „Allrounder“ schickt o2 den „Free Unlimited Smart“ Tarif in das Rennen.

Für 39,99 Euro im Monat bietet o2 eine Allnet-Flat mit einer echten Daten-Flatrate, bei der eine Verbindungsgeschwindigkeit von 10 MBit/s bereitgestellt wird. Eine spätere Performance-Drossel, wie sie in der Regel nach einem bestimmten Datenvolumen angewendet wird, gibt es nicht. Solange der Empfang es erlaubt, geht es mit 10 MBit/s in das Internet.

Wir haben als Erstes einen Speedtest gemacht, der uns die versprochenen 10 MBit/s im Download bestätigte. Im Upstream haben wir konstant 5 MBit/s feststellen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob diese Geschwindigkeit ausreichend ist. Immerhin hören wir ja derzeit immerzu, dass alle im 5G-Geschwindigkeitsrausch sind. Apropos 5G: Sobald für den Tarif verfügbar, könnt ihr ohne Aufpreis eine 5G-Option zubuchen und dadurch die Datenflat im Rahmen der jeweiligen Netzabdeckung auch mit 5G nutzen.

Soviel vorweg, mit der gebotenen Geschwindigkeit haben wir in unseren Alltags-Tests nicht einmal das Gefühl gehabt, dass wir uns wirklich einschränken müssen. Das traditionelle Surfen im Internet, E-Mails oder das tägliche Chatten in WhatsApp und Co. war immer reibungslos. Die Paradedisziplin ist jedoch das Streaming. Hier zeigt sich, ob wir uns ein Nadelöhr eingehandelt haben.

Einige Tests mit Apple Music, Spotify und TuneIn zeigten schnell, dass der Tarif Streaming-tauglich ist. Jeder Song wird schnell abgespielt und auch die Downloads sind relativ flott abgehandelt. Beim Video-Streaming wird jedoch mehr von der Leitung verlangt. Während wir bei der 2 MBit/s Version des Einsteiger-Unlimited-Tarifs noch auf HD-Streaming größtenteils verzichten mussten, ist das beim „o2 Free Unlimited Smart“ durchaus möglich. HD-Streams liefern Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video für gewöhnlich ab 3,5 bis 5 MBit/s. 4K-Inhalte machen hier jedoch wenig Sinn – in diesem Fall sollten wir uns eher im Bereich von 15 bis 25 MBit/s bewegen.

Dank Tethe­ring oder eines Surf-Stick ist der Tarif auch auf dem Note­book nutzbar. Im Desktop-Einsatz haben wir keine bemerkenswerten Einschränkungen beim Surfen festgestellt. Allenfalls aufwändige Webseiten haben sich etwas lang­samer aufgebaut, als wir es gewohnt sind. Große Downloads oder Uploads sollten lieber auf die nächste WLAN-Session verschoben werden.

Über die Daten-Flatrate hinaus bietet der Tarif auch die weiteren Leistungen, die wir von einer Allnet-Flat gewohnt sind. Somit sind auch eine Telefon- und SMS-Flat mit an Bord, inklusive EU-Roaming. Im EU-Ausland ist das Datenvolumen jedoch limitiert. Dort stehen im Tarif „o2 Free Unlimited Smart“ 20 GB pro Monat zur Verfügung.

Unterm Strich bietet o2 mit dem „o2 Free Unlimited Smart“ ein leistungsstarkes All-Inclusive-Paket an. Die 10 MBit/s sind das Richtige, wenn ihr auf dem Smartphone auch Live-TV oder Videos in HD-Qualität streamen wollt. Die Leistung hat in unseren mobilen Streaming-Ausflügen vollkommen ausgereicht. Die monatliche Grundgebühr in Höhe von 39,99 Euro ist somit ein sehr faires Angebot. Stan­dard­mäßig haben die neuen o2-Tarife eine Mindest­vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten. Wer eine monatliche Kündigungsfrist bevorzugt, greift alternativ zur Flex-Version für 44,99 Euro im Monat.