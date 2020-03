Es ist gerade einmal wenige Tage her, dass Apple die neuen iPad Pro 2020 offiziell vorgestellt hat. Noch sind die Geräte nicht im Handel, wenngleich diese bereits auf den Versandweg gebracht wurden. Nun gibt es Informationen dazu, dass Apple Ende dieses Jahres ein weiteres iPad Pro mit 5G-Chip und A14X-Prozessor vorstellen wird.

Beim neuen iPad Pro 2020 setzt Apple unter anderem auf einen A12Z-Chip sowie einen LiDAR-Scanner. Gleichzeitig setzt Apple auf einen LTE-Chip. Kommt dieses Jahr ein weiteres iPad Pro?

Digitimes berichtete kürzlich, dass Apple im Q4/2020 ein neues High End 12,9 Zoll iPad Pro mit Mini-LED-Display ankündigen wird. Nun ist es Jon Prosser, der in der jüngeren Vergangenheit ein paar zutreffende Apple Informationen bereit hielt, der sich zu Wort meldet.

New 5G iPad Pro coming towards the end of this year (barring any further delays).

A14X chip. Same everything else.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 19, 2020