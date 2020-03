Vor rund einem Jahr gestand sich Apple öffentlich ein, dass die AirPower-Entwicklung nicht so gelaufen ist, wie es sich das Unternehmen vorgestellt hatte und man das Projekt eingestellt. Nun taucht das Gerücht auf, dass Apple die Entwicklung wieder aufgenommen hat.

Im März 2019 gab Apple zu Protokoll, dass man zu dem Schluss gekommen ist, dass AirPower die hohen Apple Standards nicht erreichen wird, und man das Projekt abgebrochen hat. Gleichzeitig entschuldigte sich Apple bei den Kunden die sich auf den Verkaufsstart gefreut hatten. Darüberhinaus betonte der Hersteller, dass er weiterhin der Ansicht sei, dass die Zukunft drahtlos ist. Von daher ist man in Cupertino bestrebt, das drahtlose Erlebnis voranzutreiben.

Leaker und YouTuber Jon Prosser weiß zu berichten, dass Apple zur Entwicklung von AirPower zurück gekehrt ist. Er gibt jedoch zu verstehen, dass dies keine Garantie dafür darstellt, dass die Ladematte finalisiert und für den Verkauf freigegeben wird. Es heißt, dass Apple das Gerät überarbeitet, die Spulen neu konstruiert, um die Wärme effektiver abzuleiten. Prototypen seinen bereits „unterwegs“.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020