Apple hat heute im bekannt gegeben, dass der App Store in 20 weiteren Ländern startet. Einen konkreten Zeitplan für die Expansion hat der Hersteller jedoch nicht genannt.

Apple thematisiert die Expansion im Dev Center und schreibt

Dank der Kreativität und Innovation von Entwicklern wie euch ist der App Store weit mehr als der sicherste Marktplatz der Welt. Er hat sich zu einer lebendigen Plattform mit großartigen Apps entwickelt, die die Kultur beeinflussen und das Leben verändern. Jede Woche werden über eine halbe Milliarde Besucher gezählt. Diese weitreichende Plattform hat dazu beigetragen, Entwicklereinnahmen in Höhe von über 155 Milliarden US-Dollar zu erzielen – allein durch den Verkauf von Apps und In-App-Käufen. Heute bietet euch der App Store die Möglichkeit, sich mit Benutzern in 155 Ländern oder Regionen zu verbinden. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der App Store in diesem Jahr mit der bevorstehenden Unterstützung für 20 neue Länder noch weiter expandieren wird, sodass ihr euer Geschäft in neuen Märkten ausbauen können.