Angesichts der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus hat Oprah Winfrey eine neue Apple TV+ Reihe über die Pandemie mit dem Titel „Oprah Talks COVID-19“ gestartet. In der ersten Episode spricht Winfrey per FaceTime mit dem Schauspieler Idris Elba und seiner Frau Sabrina Dhowre über die Bewältigung der Situation, nachdem Elba positiv auf das Virus getestet wurde.

Der britische Schauspieler Idris Elba („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“, „Thor“), hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Seine Ansteckung hatte der Hollywoodstar am Montag in einer Videobotschaft auf Twitter bekanntgegeben. Seitdem informiert er seine Fans über seinen Gesundheitszustand und den Umgang mit dem Virus. Passend hierzu gab er Oprah Winfrey ein Interview, das in der neuen Apple TV+ Informationsreihe „Oprah Talks COVID-19“ zu sehen ist.

Die Folge steht kostenlos auf Apple TV+ zur Verfügung. Ein Abonnement wird nicht vorausgesetzt. Zudem soll jede Woche eine neue Folge veröffentlicht werden. Als Vorgeschmack hat die Moderatorin via Twitter einen Clip zur aktuellen Folge veröffentlicht und schreibt:

Which is why I FaceTimed @idriselba & his wife Sabrina who are safely quarantined together after he tested positive for COVID-19. Idris fills me in on his journey and Sabrina reveals the result of her test after they decided to quarantine together. pic.twitter.com/HETVZeqCPE

— Oprah Winfrey (@Oprah) March 22, 2020