COVID-19 hat massive Auswirkungen auf unseren Alltag. Auch zahlreiche Sport-Events findet nicht statt. Dies hat natürlich maßgeblichen Einfluss auf Sky, MagentaSport, DAZN und Co. Nun meldet sich MagentaSport zu Wort, um ein umfangreiches Ersatzprogramm bekannt zu geben

Was zeigen Sportsender, wenn kein Live-Sport stattfindet? Irgendein Ersatzprogramm muss her. Dieses hat MagentaSport nun bekannt gegeben.

Die Telekom schreibt

MagentaSport bietet den Fans unter anderem Highlight-Spiele aus den Sportarten Fussball, Eishockey und Basketball via Social Media und Webseite im Relive. Somit können die Zuschauer ganze Spiele nochmal sehen und die besten Sportmomente erneut genießen. Vom 3. April an wird so zum Beispiel die gesamte DEL Halbfinal-Serie mit sieben Spielen zwischen dem EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern aus der Vorsaison auf dem Programm stehen. Auch die gesamte Finalserie mit fünf Spielen zwischen München und den Adler Mannheim wird zu sehen sein. Alles im originalen Playoff-Rhythmus alle zwei bis drei Tage.

Darüber hinaus sendet MagentaSport packende Dokus aus den drei Sportarten mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen.

Zudem finden regelmäßig Instagram Live-Interviews mit Spielern statt. In Planung ist aus dem Basketball zum Beispiel Danilo Barthel. Im Eishockey können sich die Fans auf André Rankel von den Eisbären Berlin freuen, während aus der 3. Liga Valmir Sulejmani von Waldhof Mannheim dabei sein wird.

Ebenfalls auf Instagram präsentiert MagentaSport die jüngst ausgefallene DEL Gala als Live-Show. In der „virtuellen Gala“ mit Moderator und Experte Patrick Ehelechner werden die besten Spieler, Trainer und Mannschaften geehrt.

Ergänzend bietet MagentaSport auf der Webseite und bei Youtube Zusammenschnitte der besten Szenen und sämtliche Highlights der aktuellen Saisons aus der 3. Liga, der DEL sowie der easyCredit BBL.

Und auch der TV Sender FC Bayern.tv live ist bei MagentaSport für alle freigeschaltet. 24 Stunden am Tag alles rund um den FC Bayern München!