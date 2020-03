Immer mehr Unternehmen ergreifen in der aktuellen Situation Maßnahmen, um Anwendern den Alltag ein wenig angenehmer zu gestalten. Amazon hat sich nun dazu entschieden, verschiedene Prime-Inhalte kostenlos für alle Kunden bereit zu stellen.

Prime Video: Familienfilme und -serien kostenlos für alle Amazon-Kunden

Amazon hat sich dazu entschieden, verschiedene Videoinhalte, die normalerweise nur für Prime-Kunden kostenlos sind, für alle Kunden kostenlosen anzubieten.

Unter dem Motto „Kostenlos für alle“ gibt es verschiedene Familienfilme und -serien. Insgesamt 22 Filme und Serien hat der Online-Händler zusammengestellt, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richten.

Unter anderem sind Peppa Wutz, Feuerwehrmann Sam, Jessy and Nest, Pete the Cat, Das geheimnisvolle Kochbuch und Little Awesome mit von der Partie.