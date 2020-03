Die Gerüchte rund um eine Apple AR-Brille sind mittlerweile schon ein paar Jahre alt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Apple an einer Augmented Reality Brille arbeitet. Fraglich ist nur, wann diese vorgestellt wird. Nun wird mit dem Jahr 2022 ein grober Zeitpunkt genannt.

Digitimes (via Macrumors) berichtet, dass Apple seine AR-Brille im Jahr 2022 auf den Markt bringen wird. Es heißt

Apple AR glasses under development

Taiwan-based optical component suppliers are engaged in the development of Apple’s augmented reality smart glasses, which may be commercialized by 2022, according to industry sources.