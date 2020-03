Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind nicht nur bei uns in Deutschland die Schulen und Unis geschlossen. Rund um den Globus dürfen zahlreiche Schüler und Studenten ihre Bildungseinrichtungen nicht besuchen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. COVID-19 hat unseren Alltag komplett verändert. Um Schüler beim „Lernen Zuhause“ zu unterstützen, hat Apple eine Reihe von Lernvideos gestartet.

Lehrer, Eltern und Schüler betreten dieser Tage Neuland. Wie können Geräte wie das iPhone, iPad oder der Mac optimal eingesetzt werden, damit Schüler von zu Hause lernen. Hierzu hat Apple eine neue Lernvideos veröffentlicht. Aktuell stehen die ersten beiden Videos der Serie bereit.

Die Präsentation von Informationen auf überzeugende Weise ist umso wichtiger, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Schülern persönlich gegenüberzustehen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe der in das iPad integrierten Funktionen Demos und Lehrvideos erstellen und diese mit Ihren Kollegen und Schülern teilen können. Mit Keynote oder einem anderen Präsentationstool lernen Sie, wie Sie Inhalte aufzeichnen und Demos auf dem iPad erstellen, die Sie mit Ihren Schülern verwenden können.

Im Anschluss an die Videos können Pädagogen laut Apple auch an 30-minütigen virtuellen Konferenzen teilnehmen, die von professionellen Lernspezialisten geleitet werden.

Today we’re launching Apple Education Learning Series, a growing collection of videos designed to help schools and educators make the most of #RemoteLearning on their Apple devices.

— Apple Education (@AppleEDU) March 24, 2020