tvOS 13.4 steht als Download bereit. Auf iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2 und macOS 10.15.4 folgt nun auch ein weiteres Update. Apple denkt auch an seine Medienbox und verpasst dieser eine Aktualisierung.

tvOS 13.4

Ab sofort könnt ihr tvOS 13.4 herunterladen und auf Apple TV installieren. Mit dem Update hat Apple in erster Linie unter der Haube gearbeitet und das System optimiert.

Während der Beta-Phase haben wir euch exklusiv auf die Anpassungen aufmerksam gemacht. Mit tvOS 13.4 bietet euch Apple die Möglichkeit an, dass ihr das Intro sowie die Rückblende auf die letzte Folge überspringen könnt. Zudem wurde die „Nächste Folge“-Funktion verbessert.

Bis dato war es so, dass euch diese Option erst ganz am Ende einer Folge und nach dem Abspann angeboten wurde. Mit der jüngsten Beta erscheint die Option schon deutlich früher, wenn der Abspann beginnt. Dies macht das „Binge-Watching“ in jedem Fall komfortabler.

In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 13.4 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.