Bereits heute vormittag haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Disney+ in Deutschland an den Start gegangen ist (jetzt 7-Tage kostenlos testen). Doch nicht nur in Deutschland könnt ihr den neuen Video-Streaming-Dienst nutzen, auch in UK, Irland, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz können Anwender Disney+ ab sofort nutzen. Frankreich folgt etwas zeitverzögert am 07. April. Doch auf welchen Geräten lässt sich Disney+ nutzen?

Disney+: Streame überall und zu jeder Zeit

Abonnenten ist es zum Start möglich, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, einschließlich Spielekonsolen und Smart TVs. Anwendern wird ein werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, Kinder-Profile zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kindgerechte Inhalte bieten.

Konsumenten können sich für Disney+ entweder direkt oder über In-App Käufe der folgenden Plattformen und Geräte anmelden:

Amazon (Fire TV Geräte, Fire TV Edition Smart TVs und Fire Tablets)

Apple (iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV sowie komplett integriert in der Apple TV App; Konsumenten können sich für Disney+ via In-App Kauf anmelden)

Google (Android Phones, Android TV Geräte, Google Chromecast und Geräte mit integrierter Chromecast-Technologie)

LG Smart TVs mit webOS

Microsoft (Xbox One)

Samsung Tizen Smart TVs

Sony / Sony Interactive Entertainment (Android-basierten Sony TVs und PlayStation4)

Disney+ kostet monatlich 6,99 Euro, bzw. 69,99 Euro pro Jahr. In jedem Fall könnt Disney+ 7-Tage kostenlos nutzen.