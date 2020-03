Congstar hat am heutigen Tag neue Youngster Tarife aufgelegt, die sich speziell an junge Mobilfunknetze richten. Die zwei neuen Tarife richten sich an junge Leute unter 28 Jahren. Sie bieten besonders attraktive Konditionen zu fairen Preisen.

Neue Congstar Youngster Tarife sind da

Beim congstar Youngster L Tarif gibt es 10 GB im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s für 20 Euro pro Monat. Der congstar Youngster M Tarif umfasst 3 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s für 10 Euro pro Monat. Um noch schneller mit max. 50 Mbit/s im LTE-Netz zu surfen, können Kunden des Youngster M Tarifs die LTE 50 Option für 3 Euro pro Monat jederzeit flexibel hinzu- oder abbuchen.

Beide Youngster Tarife beinhalten zudem eine Allnet und SMS Flat – und können bei Bedarf auch flexibel ohne Vertragslaufzeit gewählt werden. Die neuen Tarife im Überblick:

congstar Youngster L

10 GB im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Ohne Vertragslaufzeit wählbar

Kosten: 20 Euro pro Monat

Hier geht es zum Youngster L

congstar Youngster M